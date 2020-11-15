Германия – Украина: опубликован обзор матча Лиги наций на видео

Сборная Украины не смогла совершить сенсацию и обыграть в гостях команду Германии. Встреча 5-го тура Лиги наций в Лейпциге завершилась со счетом 3:1.

Подопечные Шевченко первыми открыли счет, но удержать преимущество нашим футболистами не удалось. Дубль оформил Вернер.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор поединка.

Германия – Украина 3:1 (2:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 12 Яремчук, 1:1 – 23 Сане, 2:1 – 33 Вернер, 3:1 – 64 Вернер.

Германия – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане (Вальдшмидт, 86), Горетцка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).

Украина – Пятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Зинченко (Харатин, 86), Марлос, Малиновский, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарный, Яремчук (Мораес, 75).

Предупреждения: Рюдигер (28), Малиновский (44).

Как сообщал OBOZREVATEL, конкуренты Украины по группе 4 Испания и Швейцария сыграли в пользу нашей сборной.