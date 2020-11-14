Германия – Украина: онлайн видео голов

Максим Иншаков Футбол 22:08, 14.11.2020 Обновлено: 22:23, 14.11.2020

Сборная Украины по футболу в эти минуты проводит поединок 5-го тура Лиги наций против команды Германии.

Счет во встрече на "РБ Арене" был открыт на 12-й минуте. Зубков смог продраться в штрафной соперника и скинуть на Яремчука. Роман пробил без шансов для Мануэля Нойера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

Германия – Украина 2:1 (первый тайм)

Гол: 0:1 – 12 Яремчук.

1:1 – 23 Сане,

2:1 – 33 Вернер.

Германия – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане, Горетцка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер.

Украина – Пятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Зинченко, Марлос, Малиновский, Зубков, Степаненко, Забарный, Яремчук.

Предупреждение: Рюдигер (28).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими сборными завершилась победой немцев. Игра на киевском НСК "Олимпийской завершилась со счетом 1:2.

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