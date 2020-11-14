Сборная Украины без заболевших лидеров проиграла Германии в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в 5-м туре Лиги наций уступила в гостях команде Германии.

Встреча на "РБ Арене" в Лейпциге завершилась со счетом 3:1, при этом в матче не принимали участие Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук, и Коваленко, которые накануне сдали положительный тест на коронавирус.

Первый провал наступил уже на 3-й минуте, когда Филиппа Макса забыли на фланге , но Горетцки с хорошей позиции пустил мяч выше ворот. Немцы постепенно прижали "желто-синих" к воротам, однако все удары летели мимо рамки.

Марлос не отрабатывал в защите, раз за разом упуская на фланге Макса, который удачно обострял ситуацию.

Лишь к 12-й минуте футболисты Украины смогли закрепиться на половине поля соперника, завершив голом одну из своих первых атак. Зубков продрался через защитник, в борьбе сохранил мяч в штрафной, скинув под удар Яремчуку. Роман мощно пробил в ближний угол - 0:1.

После этого Украина отошла в оборону, сделав акцент на контрвыпады. На 15-й минуте Марлос с Яремчуком выходили два в два, но украинский бразилец не смог сделать точный последний пас партнеру.

Ближе к середине тайма игра стала развиваться волнами, когда то одна, то другая команда атаковала большими силами.

На 23-й минуте Зинченко потерял мяч в центре поля, Горетцка совершил перехват, отправив партнеров в стремительную контратаку. Лерой Сане идеально "выстрелил" в шестерку, сравняв счет - 1:1.

Подопечные Лева продолжали наседать, сделав акцент на дальние удары.

На 32-й минуте наша защита не смогла справиться с "закидушкой" бундестим, Зинченко упустил Горетцка, а тот в сложной ситуации кинул на голову Тимо Вернера. Нападающий "Челси" вывел немцев вперед – 2:1.

Концовка тайма прошла достаточно спокойно, без особой остроты со стороны обеих сборных.

Вторая половина началась с атак украинских игроков которые хорошо выглядели в позиционном нападении и могли забивать. На 52-й минуте Зинченко получил пас спиной к воротам, пробил низом с разворота, но мяч рикошетом от защитника попал в штангу.

После этого активность перешла к немцам, устроивший настоящий штурм Пятову. На 64-й минуте украинцев наказали за провал в обороне. Соболь не успел в свою зону на левом фланге, Зубкову на подстраховку не хватило сил, и Вернер в касание при помощи небольшого рикошета сделал счет 3:1.

Подопечные Шевченко пытались отыграться, но попадали лишь в штанги. На 75-й минуте это сделал Марлос, а на 82-й – Мораес.

Германия – Украина 3:1 (2:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 12 Яремчук, 1:1 – 23 Сане, 2:1 – 33 Вернер, 3:1 – 64 Вернер.

Германия – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане (Вальдшмидт, 86), Горетцка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).

Украина – Пятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Зинченко (Харатин, 86), Марлос, Малиновский, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарный, Яремчук (Мораес, 75).

Предупреждения: Рюдигер (28), Малиновский (44).

Несмотря на это поражения Украина осталась на третьей строчке благодаря ничьей Испании со Швейцарией (1:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре Лиги наций Украина со счетом 2:1 обыграла Швейцарию, матч 2-го тура против Испании завершился разгромным поражением наших футболистов (0:4), в 3-м "сине-желтые" не смогли вырвать ничью с Германией (1:2) и в 4-м впервые в истории сенсационно победили испанцев в Киеве.