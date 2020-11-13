Германия – Украина: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

Сборная Украины по футболу считается аутсайдером матча с командой Германии в пятом туре Лиги наций в Дивизионе А.

"Желто-синие" встретятся с четырехкратными чемпионами мира в Лейпциге в субботу, 14 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Аналитики практически не сомневаются в победе немцев. Ставки на соответствующую позицию принимаются с коэффициентом 1,28. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех украинцев достигают уровня 9,50.

При этом эксперты уверены в том, что игра получится результативной. На то, что команды забьют не менее трех голов, можно поставить с коэффициентом 1,44.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины нелепо проиграла Польше в товарищеском матче, не забив пенальти и пропусти в пустые ворота с 30 метров.