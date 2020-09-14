Тренера, который рассорился с украинским легионером, уволили из клуба

Руководство бельгийского "Гента", цвета которого защищают украинцы Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук, приняло решение уволить румынского тренера Ласло Болони.

Об этом сообщается на официальном сайте "буйволов". В заявлении клуба отмечается, что дальнейшее сотрудничество стало невозможным из-за атмосферы внутри и вокруг команды.

Интересно, что Болони был назначен наставником "Гента" 20 августа нынешнего года. Он продержался на своем посту 25 дней, успев поругаться с лидером и главным бомбардиром команды Яремчуком. Наш соотечественник раскритиковал принципы работы тренера и выразил желание покинуть клуб.

Под руководством румына "Гент" сыграл три матча, в которых добыл одну победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ рассказал об интересе к украинцу Андрею Ярмоленко со стороны китайского клуба.