"Гент" выставил против "Динамо" трех футболистов сборной Украины

Максим Иншаков Футбол 22:12, 22.09.2020 Обновлено: 22:24, 22.09.2020

Бельгийский "Гент" огласил состав на первый матч плей-офф Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

В заявке, которую вице-чемпионы Бельгии опубликовал у себя в Twitter, есть три футболиста сборной Украины: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Полный состав выглядит следующим образом

Вратари: Дэйви Руф, Колин Косеманс

Защитники: Майкл Нгаде-Нгаджюи, Алессио Кастро-Монтес, Милад Мохаммади, Джордан Ботака, Нуриу Фортуна, Игорь Пластун, Дино Арсланагич

Полузащитники: Элиша Овусу, Вадис Одиджа-Офоэ, Роман Безус, Свен Кумс, Сулайман Марре, Никлас Дорш

Нападающие: Роман Яремчук, Андерсон Ньянбо, Лоран Депуатр, Тим Кляйндинст, Осман Букари

Состав Гента на матч против Динамо
Twitter Гента

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча "Динамо" – "Гент" в рамках плей-офф Лиги чемпионов состоится в среду, 23 сентября. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут этот матч. Также букмекеры назвали победителя этой игры.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Степанов заявил, что хочет быть главой Минздрава и депутатом одновременно

Новый глава ГБР Сухачев уличен в скандале: не сдал тесты и после увольнения отсудил 1,1млн

"Предпоследнее китайское предупреждение!" Может ли Украина потерять безвиз с ЕС из-за САП

Каждый украинец отдаст 16 тысяч на госдолг: сюрпризы бюджета-2021

Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией