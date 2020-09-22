"Гент" выставил против "Динамо" трех футболистов сборной Украины

Бельгийский "Гент" огласил состав на первый матч плей-офф Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

В заявке, которую вице-чемпионы Бельгии опубликовал у себя в Twitter, есть три футболиста сборной Украины: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Полный состав выглядит следующим образом

Вратари: Дэйви Руф, Колин Косеманс

Защитники: Майкл Нгаде-Нгаджюи, Алессио Кастро-Монтес, Милад Мохаммади, Джордан Ботака, Нуриу Фортуна, Игорь Пластун, Дино Арсланагич

Полузащитники: Элиша Овусу, Вадис Одиджа-Офоэ, Роман Безус, Свен Кумс, Сулайман Марре, Никлас Дорш

Нападающие: Роман Яремчук, Андерсон Ньянбо, Лоран Депуатр, Тим Кляйндинст, Осман Букари

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча "Динамо" – "Гент" в рамках плей-офф Лиги чемпионов состоится в среду, 23 сентября. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут этот матч. Также букмекеры назвали победителя этой игры.