"Гент" уволил тренера, который разругался с Яремчуком: спортивные итоги 14 сентября

Александр Чеканов Футбол 09:17, 15.09.2020 Обновлено: 09:18, 15.09.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от игры Лиги чемпионов с АЗ, а во Франции футболист забил гол в стиле каратэ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 14 сентября.

Кроме того, бельгийский "Гент" уволил тренера, который поругался с украинцем Романом Яремчуком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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