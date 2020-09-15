'Гент' уволил тренера, который разругался с Яремчуком: спортивные итоги 14 сентября

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от игры Лиги чемпионов с АЗ, а во Франции футболист забил гол в стиле каратэ.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 14 сентября.
Кроме того, бельгийский "Гент" уволил тренера, который поругался с украинцем Романом Яремчуком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Тренера, который рассорился с украинским легионером, уволили из клуба
Луческу поделился ожиданиями от матча с АЗ
Чемпион мира из Беларуси: в нас стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают
Во Франции футболист "завис" в воздухе и забил гол в стиле карате
Тренера, который рассорился с украинским легионером, уволили из клуба
12 желтых и 5 красных карточек: ПСЖ сенсационно проиграл в знаменитом французском дерби
Представитель "нового Шевченко" рассказал о переходе форварда "Динамо" в Италию
Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!