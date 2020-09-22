"Гент" понес серьезную потерю перед матчем с "Динамо"

Центральный полузащитник "Гента" Свен Кумс пропустит первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Динамо", который состоится в среду, 23 сентября.

Как сообщает издание voetbalnieuws.be, у одного из лидеров бельгийской команды небольшое растяжение икроножной мышцы, которое не позволит ему принимать участие в поединках на протяжении одной-двух недель. Его выход на поле в ответной встрече против украинского клуба находится под вопросом.

Кумс является капитаном "Гента" и выходил в стартовом составе на все семь матчей своей команды в нынешнем сезоне. На его счету один гол и три результативных передачи. В последнем поединке чемпионата Бельгии против "Мускрона" он был вынужденно заменен на 31-й минуте встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Гент" и "Динамо" уже встречались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда украинский клуб добыл две победы с общим счетом 6:1.