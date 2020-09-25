"Гент" может сменить тренера после поражения от "Динамо"

Руководство "Гента" начало искать нового тренера после поражения в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (1:2).

Сейчас команду временно возглавляет Вим де Декер, который сменил на этом посту румына Ласло Болони.

Как сообщает издание voetbalkrant, президент бельгийского клуба Иван де Витте определился с главным претендентом на то, чтобы стать новым наставником "Гента". Им является Хейн Ванхазебрук, который работал в команде в 2009-м и 2014-2017 годах.

Отмечается, что он уже давно фигурировал в списке потенциальных тренеров для бельгийцев, однако ситуация усложнилась из-за перенесенной им операции. Ванхазебрук заявил, что не будет работать в 2020 году, но "Гент" может убедить его снова возглавить команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник бельгийцев Йесс Торуп заявил, что у команды нет шансов на победу над "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выход в групповой этап турнира.