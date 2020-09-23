'Гент' – 'Динамо': онлайн видео голов

В эти минуты в бельгийском Генте киевское "Динамо" проводит первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч против одноименного клуба проходит на "Геламко Арене".

Уже на 9-й минуте украинские футболисты открыли счет. После красивой атаки Супряга забил в пустые ворота. Арбитр сперва отменил взятие ворот, но VAR определил, что Влад не был в оффсайде.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов

"Гент" Бельгия – "Динамо" Украина 0:1

Гол: 0:1 – 9 Супряга.

Гент – Руф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ, Дорш, Овусу, Депуатр, Яремчук (Кляйндинст, 25).

Динамо – Бущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко, Родригеш, Супряга.

Предупреждения: Нуриу Фортуна (13), Родригеш (31).

Отметим, что бельгийцы выставили против "бело-синих" трех футболистов сборной Украины: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.