Киевское "Динамо" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов в гостях обыграло "Гент". Поединок в Бельгии на стадионе "Геламко Арена" завершился со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Гент – Динамо.

Встреча началась в неспешном темпе. Обе команды катали мяч в центре поля без особого прессинга со стороны обеих команд. Ситуация изменилась на 8-й минуте, когда первая же атака киевлян принесла успех.

Караваев сделал передачу в штрафную – Буяльский аккуратно переправил мяч на Супрягу, который с близкой дистанции закатил в пустые ворота "Гента". Боковой арбитр не засчитал гол, зафиксировав офсайд, он VAR восстановил справедливость – 0:1.

Постепенно инициатива стала переходить к гостям. Бельгийские игроки были вынуждены глубоко садиться в оборону, в то время, как киевляне играли в короткий пас.

Украинские футболисты действовали очень размеренно и уверенно, вынуждая соперника прессинговать. Кроме того, бельгийцы играли в защите не плотно, тем самым создавая комфортные условия динамовцам.

На 22-й минуте обидную травму получил Роман Яремчук. Футболиста сборной Украины заменил Тим Кляйндинст.

После этого момента характер игры поменялся. "Гент" стал играть выше, изредка создавая видимость остроты у ворот Бущана. В концовке "Гент" начал действовать немного активнее, а "Динамо" не так часто выбиралось к воротам Дави Руфа.

Бельгийцы намного чаще контролировали мяч, а их атаки становились все более опасными. На 42-й минуте хозяевам удалось сравнять счет, когда после подачи Никласа Дорша с углового, Тим Кляйндинст пробил головой в нижний угол ворот – 1:1.

Вторая половина началась удачно для украинцев. Полузащитник "Гента" Роман Безус с интервалом в три минуты получил две желтые карточки и был удален с поля.

Оставшись в большинстве "Динамо" большую часть времени проводило на половине поля соперника. Хозяева особо не помышляют об атакующей игре.

"Динамо" вновь стало играть высоко, атакуя позиционно. Никак не мог войти в игру Вербич, который на 67-й минуте заменил Супрягу. Словенец несколько раз терял мяч в простых ситуациях.

Давление на ворота Руфа возростало и на 79-й минуте Карлос де Пена забил второй гол. Уругваец получил передачу от Цыганкова на левом углу вратарской и низом, между ног вратаря отправил мяч в сетку – 1:2.

Ответный матч пройдет в столице Украины на НСК "Олимпийский" во вторник, 29 сентября, и также начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.