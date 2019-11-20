Генпрокуратура сделала заявление о коррупции в ФФУ

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины расследуется криминальное производство, которое касается возможных злоупотреблений со стороны Федерации футбола Украину

Они были направлены на разворовывание бюджетных средств, выделенных в 2017-м году на финансирование программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", на общую сумму 270 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич получает в месяц 729 905 грн. Зарплата остальной элиты ФФУ измеряется шестизначными цифрами.

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