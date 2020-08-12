Геноцид. В форме настоящие бандиты! – экс-вратарь "Локомотива" о протестах в Минске
Бывший вратарь московского "Локомотива" Артём Гомелько прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси.
По словам 30-летнего уроженца Жодино (Минская область), он не политичный человек, но не может не говорить о том, что происходит.
"Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН выбегает и бьёт обычных людей, как зверей. На госканалах показывают полнейший бред. Люди разных возрастов пытаются мирно выходить в разных городах страны, хотят справедливых выборов. Нет никаких координаторов. Бывает, что люди просто гуляют по городу, а их просто берут и забирают, как преступников", – цитирует Гомелько championat.com..
Гомелько отметил, что самое печальное, что забирают даже детей, бьют просто так.
"Какой-то геноцид. Люди просто выходят на мирные митинги! Никого не оскорбляют, не пытаются никого грабить. Довели народ… И это самое печальное. В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты", – подытожил футболист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.