Геноцид. В форме настоящие бандиты! – экс-вратарь "Локомотива" о протестах в Минске

Бывший вратарь московского "Локомотива" Артём Гомелько прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси.

По словам 30-летнего уроженца Жодино (Минская область), он не политичный человек, но не может не говорить о том, что происходит.

"Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН выбегает и бьёт обычных людей, как зверей. На госканалах показывают полнейший бред. Люди разных возрастов пытаются мирно выходить в разных городах страны, хотят справедливых выборов. Нет никаких координаторов. Бывает, что люди просто гуляют по городу, а их просто берут и забирают, как преступников", – цитирует Гомелько championat.com..

Гомелько отметил, что самое печальное, что забирают даже детей, бьют просто так.

"Какой-то геноцид. Люди просто выходят на мирные митинги! Никого не оскорбляют, не пытаются никого грабить. Довели народ… И это самое печальное. В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты", – подытожил футболист.

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