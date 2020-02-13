Гений Роналду: португалец спас "Ювентус" в битве с "Миланом", продлив суперсерию

Португальский форвард Криштиану Роналду стал героем полуфинального матча Кубка Италии, в котором его "Ювентус" вырвал ничью на последней минуте с "Миланом" (1:1).

При этом сам Роналду забил решающий гол, реализовав пенальти на 90+1-й минуте.

Криштиану Роналду сравнивает счет в игре с "Миланом" Sky Sports

Поединок итальянских грандов – "Милана" и "Ювентуса" – стал также противостоянием двух идолов современного футбола – Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. В итоге шведский форвард остался на сухом пайке, а вот португалец отличился в воротах "Милана" под занавес встречи, в "чемпионских раундах".

Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович Sky Sports

До этого, в середине второго тайма Ребич вывел "россо-нери" вперед, однако удержать преимущество хозяевам не удалось, и виной тому – португальская "семерка".

Криштиану Роналду в матче с "Миланом" Sky Sports

Роналду продлил свою невероятную голевую серию, забивая в восьми матчах подряд в разных турнирах. Всего у португальца уже 12 голов в восьми матчах в 2020 году. С начала этого года он забивает в каждой игре.

Отметим, что ответный матч 1/2 финала Кубка Италии состоится на поле "Ювентуса" в Турине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Роналду установил исторический рекорд человечества.

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