Главная Новости
14 февраля • обновлено в 01:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Гений Роналду: португалец спас "Ювентус" в битве с "Миланом", продлив суперсерию

1.6т
Читать материал на украинском

Португальский форвард Криштиану Роналду стал героем полуфинального матча Кубка Италии, в котором его "Ювентус" вырвал ничью на последней минуте с "Миланом" (1:1).

При этом сам Роналду забил решающий гол, реализовав пенальти на 90+1-й минуте.

Криштиану Роналду сравнивает счет в игре с "Миланом"

Криштиану Роналду сравнивает счет в игре с "Миланом"

Sky Sports

Поединок итальянских грандов – "Милана" и "Ювентуса" – стал также противостоянием двух идолов современного футбола – Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. В итоге шведский форвард остался на сухом пайке, а вот португалец отличился в воротах "Милана" под занавес встречи, в "чемпионских раундах".

Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович

Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович

Sky Sports

До этого, в середине второго тайма Ребич вывел "россо-нери" вперед, однако удержать преимущество хозяевам не удалось, и виной тому – португальская "семерка".

Новости
Криштиану Роналду – 35: как хорошо ты знаешь звезду мирового футбола
Криштиану Роналду в матче с "Миланом"

Криштиану Роналду в матче с "Миланом"

Sky Sports

Роналду продлил свою невероятную голевую серию, забивая в восьми матчах подряд в разных турнирах. Всего у португальца уже 12 голов в восьми матчах в 2020 году. С начала этого года он забивает в каждой игре.

Отметим, что ответный матч 1/2 финала Кубка Италии состоится на поле "Ювентуса" в Турине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Роналду установил исторический рекорд человечества.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия Милан
Теги
ФК Ювентус ФК Милан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Каспер Рууд
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в +3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тьяго Монтейро
VS
Педро Соуза
Победа Тьяго Монтейры с форой в -3,5 гейма
1.73 Сделать ставку
Вегас Голден Найтс
VS
Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с форой в +1,0 шайбы
1.65 Сделать ставку
Анахайм Дакс
VS
Калгари Флэймз
Победа Анахайма с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Вашингтон Кэпиталз
Победа Колорадо с нулевой форой
1.67 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Нью-Йорк Айлендерс
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.66 Сделать ставку
Свитолина
VS
Хибино
Тотал меньше 19,5 гейма
1.82 Сделать ставку
Карреньо-Буста
VS
Синнер
Тотал больше 22,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.73 Сделать ставку
Оттава Сенаторз
VS
Аризона Койотс
Победа Аризоны с нулевой форой
1.72 Сделать ставку