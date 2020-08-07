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Гендиректор "Шахтера" заявил, что украинцам нужно запретить бесплатный футбол

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,5 т.
Сергей Палкин

Сергей Палкин рассказал об идеи создания УПЛ ТВ. ФК "Шахтер"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин выступил за идею создания платного спортивного телевидения.

В частности, менеджер "горняков" рассказал о том, что клубы Премьер-лиги Украины планируютзапустить телекомпанию для показа матчей чемпионата.

"Мы все говорим о доходах. А когда начинаем предметно обсуждать эти вопросы с президентами и собственниками клубов, то все начинает захлебываться. Это самая большая проблема. Сегодня есть идея создания, скажем так, УПЛ ТВ, которое бы объединило все права клубов. И все‑таки надо начать с того, чтобы запретить бесплатный доступ к футболу", – приводит слова Палкина "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен новый формат проведения УПЛ и дата старта сезона 2020/2021.

Премьер-лига УкраиныФК ШахтерСергей Палкин
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