Гендиректор "Шахтера" заявил, что украинцам нужно запретить бесплатный футбол

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин выступил за идею создания платного спортивного телевидения.

В частности, менеджер "горняков" рассказал о том, что клубы Премьер-лиги Украины планируютзапустить телекомпанию для показа матчей чемпионата.

"Мы все говорим о доходах. А когда начинаем предметно обсуждать эти вопросы с президентами и собственниками клубов, то все начинает захлебываться. Это самая большая проблема. Сегодня есть идея создания, скажем так, УПЛ ТВ, которое бы объединило все права клубов. И все‑таки надо начать с того, чтобы запретить бесплатный доступ к футболу", – приводит слова Палкина "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен новый формат проведения УПЛ и дата старта сезона 2020/2021.