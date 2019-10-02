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2 октября • обновлено в 19:47
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Гендиректор "Олимпика" рассказал, чей "режим сдал Крым и Донбасс"

4.4т Читать материал на украинском

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов заявил, что руководители Донецкой и Луганской областей и Крыма не виноваты во временной оккупации Россией украинских территорий.

Алексей Антонов

Алексей Антонов

"В политике одна грязь. Насколько понимаю, это была сдача теми людьми, которые сегодня уже не у власти. Я о режиме Порошенко. Это была сдача и Донецка, и Крыма. Это не зависело от руководителей этих регионов. Сейчас рассказывают, что Днепропетровск отвоевали, в Харькове не допустили. Значит, было решено забирать Донецк. Колонна шла со Славянска, а ее никто не обстреливал, дали зеленый свет. Такая же ситуация с зелеными человечками в Крыму. Это можно было вернуть, но команда из Киева шла отходить. Например, "Альфе" и СБУ говорили покинуть Донецк. Хотя исполком можно было разобрать за две секунды", — цитирует Антонова tribuna.com.

В комментариях пользователи высмеяли нелепость таких суждений.

"И пофиг, что президентом он стал позже", "Ясно, понятно. Полный котелок го*на", - пишут юзеры.

Гендиректор "Олимпика" рассказал, чей "режим сдал Крым и Донбасс"

(c)tribuna.com

Гендиректор "Олимпика" рассказал, чей "режим сдал Крым и Донбасс"

(c)tribuna.com

Гендиректор "Олимпика" рассказал, чей "режим сдал Крым и Донбасс"

(c)tribuna.com

Гендиректор "Олимпика" рассказал, чей "режим сдал Крым и Донбасс"

(c)tribuna.com

Гендиректор "Олимпика" рассказал, чей "режим сдал Крым и Донбасс"

(c)tribuna.com

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Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма
Тег
ФК Олимпик Донецк
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Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов из Крыма турнули еще в 2014 году.
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