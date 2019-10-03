"Геи? Мне было больно": экс-игрок "Шахтера" неожиданно вспомнил СССР

Экс-полузащитник "Шахтера", а ныне игрок белорусского "Динамо" (Брест) Александр Нойок заявил, что выступает против ЛГБТ-парадов.

Александр Нойок dynamomania.com

"Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная, и здесь не надо всяких гейских парадов. То, что в Киеве провели... Считаю, этого не должно было быть. Мне было больно. Как это? Страна победила фашизм, все бились... Какое отношение геи имеют к фашизму? Ну, это же оттуда пошло, наверное", — отметил футболист в интервью MelkazeRaw.

Нойок, родившийся в 1992 году, рассказал также о "советской закалке".

"У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с долей ностальгии — все было так классно, так хорошо. Хочу ли назад в Советский союз? Нет. Но наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: женщина, семья, счастье, потом внуки", — добавил 27-летний футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-игрок сборной Украины высмеял Леоненко за высказывания о геях.

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