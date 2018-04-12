Где смотреть жеребьевку полуфинала Лиги чемпионов: расписание трансляций

В пятницу, 13 апреля, состоится жеребьевка стадии 1/2 финала Лиги чемпионов. Мероприятие традиционно пройдет в в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Украинские болельщики смогут посмотреть жеребьевку, в которой примет участие главный тренер сборной Украины и официальный посол финала ЛЧ Андрей Шевченко, в прямом эфире на канале "Футбол 1" и сайте УЕФА. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Кроме того, трансляцию из Ньона организует спутниковый телеканал Eurosport 1, а также российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5".

Напомним, что римская "Рома" сенсационно разгромила "Барселону", выбив каталонцев из ЛЧ. Кроме итальянцев в полуфинал вышли мюнхенская "Бавария" и английский "Ливерпуль".

Как сообщал "Обозреватель", мадридский "Реал" прошел "Ювентус" с грандиозным скандалом.