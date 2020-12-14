Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов: расписание трансляций

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

16 команд, вышедших в плей-офф поделили на сеянных и несеянных в зависимости от итогового места в групповом этапе. Победители групп (сеянные) первые матчи проведут на выезде, а вторые – дома.

Напомним, что список участников 1/8 финала ЛЧ выглядит следующим образом:

Сеянные: "Бавария", "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Боруссия" Д, "Ювентус", ПСЖ.

Несеянные: "Атлетико", "Боруссия" М, "Порту", "Аталанта", "Севилья", "Лацио", "Барселона", РБ "Лейпциг".

В Украине прямую трансляцию церемонии, которая начнется в 13:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", в интернете за жеребьевкой можно будет следить на официальном сайте УЕФА, а в России – на "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 декабря, "Динамо" и "Шахтер" узнают соперников по 1/16 Лиги Европы.