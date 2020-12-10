Соперники для "Шахтера" и "Динамо": где смотреть жеребьевку Лиги Европы, расписание трансляций

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Европы, в результате которой своих соперников по плей-офф узнают киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Украинские болельщики смогут следить за торжественной процедурой на телеканале "Футбол 1". В интернете стрим обеспечит официальный сайт УЕФА. Кроме того, жеребьевку покажет российский вещатель "Матч ТВ". Начало в 14:00 по киевскому времени.

Все 32 команды будут поделены на две группы. В число сеянных, куда вошел и чемпион Украины, войдут 12 победителей групп и четыре лучших клуба из тех, кто занял третье место в ЛЧ.

Среди несеянных, куда попало киевское "Динамо", будут 12 клубов занявших вторые места в группах ЛЕ и 4 худшие команды, финишировавшие третьими в Лиге чемпионов.

Первый матч-день 1/16 финала запланирован на 18 февраля. Ответный – 25 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже стали известны потенциальные соперники, которые могут достаться "Динамо" в Лиге Европы.