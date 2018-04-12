Где смотреть жеребьевку Лиги Европы: расписание трансляций

13 апреля, в пятницу, в швейцарском городе Ньон состоится жеребьевка полуфинала Лиги Европы. Начало в 13:00 по киевскому времени.

В эту стадию пробились английский "Арсенал", французский "Марсель", австрийский "Ред Булл" и испанский "Атлетико".

Жеребьевку можно будет посмотреть в прямом эфире на UEFA.com. Кроме того, торжественную церемонию покажут российские телеканалы "Евроспорт 1", "Матч! Футбол 1" и "Беларусь 5".

Первые полуфинальные матчи состоятся 26 апреля, ответные - через неделю. Для административных целей будет определено, кто станет номинальным хозяином решающего матча.

Финал пройдет 16 мая на "Стад-де-Лион".

Напомним, что днем ранее определились все полуфиналисты и в Лиге чемпионов.