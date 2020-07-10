Где смотреть жеребьевку "финала восьми" Лиги чемпионов

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка "финала восьми" Лиги чемпионов, в рамках которой будут определены четвертьфинальные и полуфинальные пары турнира.

В Украине прямую трансляцию события можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 13:00 по киевскому времени. В России церемонию покажет "Матч ТВ", в Беларуси – "Беларусь ТВ".

Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение доиграть Лигу чемпионов в сокращенном формате "финала восьми". Четвертьфинальные встречи пройдут в формате одного матча 12-15 августа, полуфиналы – 18 и 19 августа, а финал – 23 августа в Лиссабоне.

Напомним, что четыре команды уже забронировали себе места в "финале восьми": РБ "Лейпциг", "Аталанта", "Атлетико", ПСЖ. В парах "Барселона" – "Наполи" (1:1 после первого матча), "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1), "Бавария" – "Челси" (3:0), "Ювентус" – "Лион" (0:1) еще не определился победитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто покажет жеребьевку "финала восьми" Лиги Европы, где донецкий "Шахтер" узнает своих потенциальных соперников.