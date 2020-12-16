Где смотреть "Зенит" – "Спартак": расписание трансляций чемпионата России

В среду, 16 декабря, в центральном матче 19-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) между собой сыграют "Зенит" и "Спартак".

Питерский клуб лидирует в таблице, набрав 38 очков после 18 поединков, а москвичи идут вторыми с отставанием в 3 балла. В личных встречах лучше себя показывают подопечные Сергея Семака. В последний раз они проигрывали "Спартаку" в 2017 году.

"Зенит" является явным фаворитом матча. На их домашнюю победу ставки принимаются за коэффициент 1,57, на ничью – за 4,40, а успех московской команды оценивается котировкой 5,50.

Котировки на матч "Зенит" - "Спартак" Фонбет

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:00 по киевскому времени, в России можно будет посмотреть на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Спартака" против "Сочи" в 18-м туре РПЛ закончился скандалом. Немецкому главному тренеру москвичей Доменико Тедеско указали на то, что он находится на чужой территории, поэтому ему стоит вести себя прилично.

Ранее знаменитый фанат "Зенита" Михаил Боярский заявил, что ""Спартак" скоро сдохнет".