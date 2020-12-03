Где смотреть "Заря" – "Лестер": расписание трансляций Лиги Европы

В четверг, 3 декабря, луганская "Заря" примет "Лестер" в рамках пятого тура Лиги Европы.

В первом поединке между командами, который вошел в историю турнира, англичане разгромили подопечных Виктора Скрипника со счетом 3:0. "Лисы" уже обеспечили себе место в плей-офф ЛЕ, а луганчане только в четвертом матче добыли первую победу на групповом турнире, на выезде разобравшись с АЕКом, и идут четвертыми.

"Лестер" считается явным фаворитом встречи, несмотря на отсутствие мотивации. На победу "Зари" ставки принимаются с коэффициентом 5,25, на ничью – за 3,80, а победа гостей оценивается котировкой 1,66.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:55 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России матч покажут по "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Зари" с АЕКом закончилась разгромной победой подопечных Скрипника со счетом 3:0.