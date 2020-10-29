Где смотреть "Заря" – "Брага": расписание трансляций Лиги Европы

В четверг, 29 октября, луганская "Заря" примет на своем поле "Брагу" во втором туре Лиги Европы.

В стартовом матче группового турнира подопечные Виктора Скрипника разгромно уступили "Лестеру" со счетом 0:3, а португальцы, наоборот, легко разобрались с АЕКом (3:0).

Гости являются явными фаворитами поединка. На их победу можно поставить за коэффициент 1,75, на ничью – за 3,80, а успех "Зари" оценивается котировкой 4,75. Вероятность того, что луганчане не проиграют составляет чуть менее 50% – 2,05.

Котировки на матч "Заря" - "Брага" BWIN

Прямую трансляцию матча, который начнется в 19:55 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе Megogo на pop-up канале Volia Football HD 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свои поединки в еврокубках провели другие украинские клубы. Во вторник, 27 октября, "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером", а в среду, 28 октября, "Динамо" упустило победу над "Ференцварошем", выигрывая в два мяча к перерыву.