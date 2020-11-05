Где смотреть "Заря" – АЕК: расписание трансляций Лиги Европы

В четверг, 5 ноября, "Заря" проведет третий матч в групповом турнире Лиги Европы, когда примет на своем поле греческий АЕК.

Обе команды после двух туров являются аутсайдерами квартета G. В их пассиве по два поражения. Подопечные Виктора Скрипника разгромно уступили "Лестеру" (0:3) и минимально проиграли "Браге" (1:2), а греки, наоборот, с англичанами сыграли 1:2, а с португальцами – 0:3.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче второго тура против "Браги" полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня отметился невероятным ударом из-за пределов штрафной.