Где смотреть "Ювентус" – "Барселона": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 28 октября, в рамках второго тура Лиги чемпионов "Ювентус" примет на своем поле "Барселону".

Команды добыли победы в стартовых матчах главного еврокубка. Туринский клуб разобрался на выезде с киевским "Динамо" (2:0), а "сине-гранатовые" дома разгромили "Ференцварош" Сергея Реброва (5:1). Единственный гол в том поединке забил игрок сборной Украины Игорь Харатин.

Отметим, что главная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду не сможет принять участие в матче из-за коронавируса. Его последний тест оказался положительным.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 3" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России матч покажет "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подал в отставку.