Где смотреть "Вольфсбург" – "Десна": расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 24 сентября, черниговская "Десна" сыграет на выезде с немецким "Вольфсбургом" за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Наши соперники разгромили албанский клуб "Кукеси" на предыдущем этапе отбора в ЛЕ со счетом 4:0, а украинская команда автоматически попала в третий раунд. Для "Десны" этот матч станет первым в ее еврокубковой истории.
Прямую трансляцию поединка, который начнется в 21:15 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Напомним, что победитель этой дуэли определится по итогам одноматчевого противостояния. В случае выхода в плей-офф квалификации черниговский клуб встретится со швейцарским "Санкт-Галленом" или греческим АЕКом.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть поединок третьего раунда отбора в Лигу Европы между "Риекой" и "Колосом". Букмекеры назвали фаворита этого матча.