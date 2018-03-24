Где смотреть Украина - Япония: расписание трансляций футбольного матча

Сборная Украины по футболу во вторник, 27 марта, проведет второй матч в 2018 году. На поле стадиона "Морис Дюфран" в Льеже подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Японии.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Япония Начало встречи – в 15:20 по киевскому времени.

Поддержать "желто-синих" в спарринге с азиатской командой можно будет благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина". Кроме того, эфир из Бельгии проведет специализированный "Футбол 1".

Отметим, что сборная Японии является участником чемпионат мира-2018. Команда Вахида Халилходжича выступит в группе H, где ее соперниками будут команды Колумбии, Сенегала и Польши.

Напомним, что в пятницу, 23 марта, Украина сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией.