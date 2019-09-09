Где смотреть Украина — Нигерия: расписание трансляций матча сборных

Сборная Украины по футболу во вторник, 10 сентября, проведет товарищеский матч со сборной Нигерии. Поединок впервые за 10 лет пройдет в Днепре, на "Днепр-Арене".

Сборная Украины по футболу ФК "Динамо"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Нигерия. Начало — в 21:30.

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Комментировать матч будет Андрей Столярчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва — Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Добачим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля.

После поединка украинские футболисты подошли к сектору с болельщиками и поблагодарили их за поддержку.

Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но указал на ошибки, которые допускала команда.

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