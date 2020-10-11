Где смотреть Украина – Испания: расписание трансляций Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 13 октября, сыграет в 4-м туре Лиги наций против команды Испании.

Поединок на столичном НСК "Олимпийский" начнется в 21:45. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Украина – Испания.

Увидеть битву можно будет в эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляции в своих эфирных сетках запланировали российский "Матч! Футбол 1" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, после трех сыгранных туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 3-е место в своей группе. Украина обыграла Швейцарию (2:1), разгромно уступила Испании (0:4) и не смогла вырвать ничью с Германией (1:2).

7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.