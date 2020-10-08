Где смотреть Украина – Германия: расписание трансляций Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 10 октября, сыграет в 3-м туре Лиги наций против команды Германии.

Поединок на столичном НСК "Олимпийский" начнется в 21:45. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Украина – Германия.

Увидеть битву можно будет в эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляции в своих эфирных сетках запланировали российские "Матч ТВ", "Матч! Футбол 2" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, после двух сыгранных туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 2-е место в своей группе.Украина обыграла Швейцарию (2:1) и разгромно уступила Испании (0:4).

7 октября "сине-желтые" в товарищеском матче проиграли 1:7 Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории.