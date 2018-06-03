Где смотреть Украина – Албания: расписание трансляций товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 3 июня, проведет товарищеский матч с командой Албании. Поединок пройдет во французском Эвиане на стадионе "Камиль Фурнье".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Албания. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию из Франции можно будет увидеть на общенациональном канале "Украина". Кроме того, показ встречи запланирован в сетке "Футбол 1". Здесь прямой эфир будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов и журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне товарищеский матч Украина - Марокко завершился нулевой ничьей.

Позже Андрей Шевченко объяснил такой результат своей команды.