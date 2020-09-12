Где смотреть ЦСКА – Спартак : расписание трансляций чемпионата России по футболу

Максим Иншаков Футбол 16:36, 12.09.2020 Обновлено: 17:08, 12.09.2020

В воскресенье, 13 сентября, на стадионе ВЭФ Арена ( бывшее название — стадион "Арена ЦСКА") состоится "главное московское дерби" ЦСКА – "Спартак".

Начало поединка 7-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге запланировано на 19:00 по киевскому и московскому времени.

Увидеть прямую телетрансляцию встречи можно будет на телеканале "Матч! Премьер". В записи игра будет показана на "Матч ТВ" 14 сентября в 00:45.

В турнирной таблице лидирующий "Спартак" опережает идущих пятыми армейцев на 4 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа матч 1-го тура РПЛ со "Спартаком" завершился громким скандалом. Президент "красно-белых" Леонид Федун эмоционально высказался после игры с "Сочи", заявив, что он готов снять свою команду с чемпионата России.

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