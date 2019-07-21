Где смотреть Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер": расписание трансляций

Киевское "Динамо" в воскресенье, 28 июля, в матче за Суперкубок Украины сразится с донецким "Шахтером".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер. Начало встречи – в 21:00.

16-й по счету розыгрыш этого престижнейшего трофея пройдет в Одессе и 12-й раз его разыграют самые титулованные гранды украинского футбола.

"Шахтёр" имеет восемь побед в этих матчах, "Динамо" - семь, в том числе киевляне победили и в прошлом сезоне.

Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию из Южной Пальмиры проведет специализированный канал "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ключевой форвард "Динамо" Фран Соль не сможет помочь своей команде 28 июля в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера".

27-летний испанец получил травму во время предсезонных сборов в Австрии.

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