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Где смотреть Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер": расписание трансляций

1.6т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" в воскресенье, 28 июля, в матче за Суперкубок Украины сразится с донецким "Шахтером".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер. Начало встречи – в 21:00.

Где смотреть Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер": расписание трансляций

16-й по счету розыгрыш этого престижнейшего трофея пройдет в Одессе и 12-й раз его разыграют самые титулованные гранды украинского футбола.

"Шахтёр" имеет восемь побед в этих матчах, "Динамо" - семь, в том числе киевляне победили и в прошлом сезоне.

Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию из Южной Пальмиры проведет специализированный канал "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ключевой форвард "Динамо" Фран Соль не сможет помочь своей команде 28 июля в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера".

27-летний испанец получил травму во время предсезонных сборов в Австрии.

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Тема
Суперкубок Украины
Место
Украина Одесса
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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