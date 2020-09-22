Где смотреть Суперкубок УЕФА Бавария – Севилья: расписание трансляций

Мюнхенская "Бавария" в четверг, 24 сентября, на "Пушкаш Арене" в Будапеште, сразится с испанской "Севильей" за Суперкубок УЕФА.

Встреча победителя Лиги чемпионов и обладателя трофея Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Севилья".

На поединке будут присутствовать болельщики, но не более 30% от общего количества мест на трибунах.

Остальные фанаты, у которых не получится попасть на стадион в столице Венгрии, смогут посмотреть прямую телетрансляцию поединка на украинском телеканале "Футбол 3".

Кроме того, игру европейских грандов покажут российские "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бавария" установила "вечный" рекорд Лиги чемпионов, выиграв все матчи сезона 2019/2020.