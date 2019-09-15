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16 сентября • обновлено в 00:27
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Где смотреть онлайн Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций Лиги чемпионов

1.1т Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" в первом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в среду, 18 сентября сыграет дома с английским "Манчестер Сити".

Где смотреть онлайн Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций Лиги чемпионов

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Манчестер Сити". Начало встречи в 22:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на харьковский стадион ОСК "Металлист", смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Англии покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российский "Матч! Футбол 3".

В записи поединок будет доступен 19 сентября в 01:25 на канале "Матч ТВ" и в 08:55 на канале "Футбол 2".

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Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории выступления украинских клубов в ЛЧ наша команда три сезона подряд встречается с одним соперником - "Шахтер" с "Манчестер Сити". "Горняки" третий раз кряду попали с "Ман Сити" в одну группу ЛЧ.

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Темы
Шахтер - Манчестер Сити Лига чемпионов
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Манчестер Сити
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