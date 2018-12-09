Где смотреть "Шахтер" - "Лион": расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в шестом туре Лиги чемпионов 12 декабря, в среду, сыграет дома с французским "Лионом". Поединок из-за военного положения в Украине перенесен УЕФА из Харькова в Киев.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Лион". Начало встречи в 22:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на киевский стадион, смогут поддержать команду Паулы Фонсеки у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против бронзового призера Лиги 1 покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российский "Матч ТВ".

В записи матч будет доступен 13 декабря в 06:00 на канале "Футбол 1", в 08:15 на "Футбол 2", в 09:00 на "Матч! Футбол 1" и в 14:00 на канале "Матч! Футбол 3".

Напомним, что матч 5-го тура против "Хоффенхама" завершился драматичной победой "Шахтера", которая сохраняет нашей команде отличные шансы на плей-офф ЛЧ.

Напомним, что игры первых двух туров завершились для "горняков" вничью (в первом туре с "Хоффенхаймом" (2:2), во втором — с французским "Лионом" (2:2).В третьем и четвертом турах украинские футболисты из Донецка потерпели разгромные поражения от "Манчестер Сити":0:3 в Харьковеи0:6 в Манчестере.