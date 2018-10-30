Где смотреть Шахтер - Динамо: расписание трансляций

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Команды встретятся на харьковском ОСК "Металлист" в субботу, 3 ноября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Начало украинского Класико – в 17:00.

На официальном канале "Шахтера" в YouTube появился промо-ролик матча.

Те, кто не смогут попасть на трибуны харьковской арены, имею возможность поболеть за любимую команду у экранов телевизоров. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на канале "Футбол 2".

В повторе игру можно будет посмотреть 4 ноября на канале "Футбол 2" в 06:25 и на канале "Футбол 1" в 10:55.

Отметим, что в Харькове выпустили яркий постер к матчу "Шахтер" – "Динамо" .

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье киевское "Динамо" сенсационно проиграло "Львову" на поле НСК "Олимпийский".