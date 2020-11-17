Где смотреть Сербия – Россия: расписание трансляций Лиги наций

Максим Иншаков Футбол 21:51, 17.11.2020 Обновлено: 21:51, 17.11.2020

Сборная России по футболу в среду, 18 ноября, проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

Подопечные Станислава Черчесова в Белграде на стадионе "Райко Митич" в 6-м туре сыграют с командой Сербии. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть поединок Сербия – Россия можно будет в эфире "Первого канала". Кроме того, игру покажет "Беларусь 5".

19 ноября в 00:05 встреча будет доступна в записи на канале "Матч Премьер", а в 01:00 на "Матч ТВ".

Перед последним туром Россия в турнирной таблице делит первую строчку с Венгрией (по 8 очков). Сербия с 3 баллами замыкает квартет 3 в Лиге B.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад сборная России по футболу в 5-м туре впервые в истории проиграла команде Турции. Подопечные Черчесова большую часть этой встречи были в меньшинстве.

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