Где смотреть Сербия – Россия: расписание трансляций Лиги наций

Сборная России по футболу в среду, 18 ноября, проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

Подопечные Станислава Черчесова в Белграде на стадионе "Райко Митич" в 6-м туре сыграют с командой Сербии. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть поединок Сербия – Россия можно будет в эфире "Первого канала". Кроме того, игру покажет "Беларусь 5".

19 ноября в 00:05 встреча будет доступна в записи на канале "Матч Премьер", а в 01:00 на "Матч ТВ".

Перед последним туром Россия в турнирной таблице делит первую строчку с Венгрией (по 8 очков). Сербия с 3 баллами замыкает квартет 3 в Лиге B.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад сборная России по футболу в 5-м туре впервые в истории проиграла команде Турции. Подопечные Черчесова большую часть этой встречи были в меньшинстве.