Где смотреть Россия - Шотландия: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Сборная России по футболу в пятницу, 6 сентября, в Глазго проведет матч 5-го тура отбора на чемпионат Европы-2020.

Сборная России по футболу

Поединок против Шотландии пройдет на стадионе "Хэмпдон Парк". Начало в 21:45.

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер".

В записи игру покажут 7 сентября в 02:15 "Матч! Футбол 1", в 10:40 "Матч ТВ", в 14:00 "Матч! Футбол 2".

Напомним, что перед пятым туром Россия занимает вторую строчку в сикстете I.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня сборная России по футболу в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино, установив исторический рекорд.

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