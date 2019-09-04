Где смотреть Россия - Шотландия: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Сборная России по футболу в пятницу, 6 сентября, в Глазго проведет матч 5-го тура отбора на чемпионат Европы-2020.
Сборная России по футболу
Поединок против Шотландии пройдет на стадионе "Хэмпдон Парк". Начало в 21:45.
Увидеть встречу можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер".
В записи игру покажут 7 сентября в 02:15 "Матч! Футбол 1", в 10:40 "Матч ТВ", в 14:00 "Матч! Футбол 2".
Напомним, что перед пятым туром Россия занимает вторую строчку в сикстете I.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня сборная России по футболу в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино, установив исторический рекорд.
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