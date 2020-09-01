Где смотреть Россия – Сербия: расписание трансляций Лиги наций

Максим Иншаков Футбол 18:18, 1.09.2020 Обновлено: 18:19, 1.09.2020

Сборная России по футболу в четверг, 3 сентября, проведет свой первый матч в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова в 1-м туре Лиги B группы 3 примут команду Сербии.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "Динамо" и начнется в 21:45. Отметим, что встреча пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Увидеть поединок можно будет в эфире "Первого канала" России и специализированного "Матч! Премьер", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией. Кроме того, трансляция в записи в 23:40 будет доступна на канале "Беларусь 5".

Согласно регламенту турнира команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, снимки новой предполагаемой игровой формы сборной России по футболу, которые слили в сеть, вызывали ужас у болельщиков.

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