Где смотреть Россия - Хорватия: расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сыграет с командой Хорватии. Встреча состоится в субботу, 7 июля в Сочи, на олимпийском стадионе "Фишт".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи Россия - Хорватия. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Увидеть битву двух европейских сборных можно будет на телеканале "Интер", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляцию проведут российский "Первый канал" и "Беларусь 5".

В своей истории Россия и Хорватия встречались трижды. Два матча были в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы-2008, и обе встречи завершились в нулевую ничью. А еще один поединок состоялся в 2015-м. Товарищеский спарринг завершился победой хорватов со счетом 3:1.

Напомним, что в 1/8 финала россияне в серии послематчевых пенальти сенсационно обыграли команду Испании.