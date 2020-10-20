Где смотреть "Реал" – "Шахтер": расписание трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 21 октября, в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером".

Команды подходят к поединку не в оптимальных составах. У "сливочных" встречу может пропустить капитан Серхио Рамос и точно не сыграют Дани Карвахаль, Эден Азар и Мартин Эдегор. "Горняки" столкнулись с еще большими проблемами. На матч в Испанию не полетели семь футболистов "основы" "Шахтера". Большинство из них находятся не в оптимальных кондициях после самоизоляции из-за коронавируса в команде.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:55 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России встречу покажут по "Матч Премьер" и "Матч! Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили вероятность успеха "Шахтера" в выездном матче с мадридским "Реалом".