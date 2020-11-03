Где смотреть "Реал" – "Интер": расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между "Реалом" и "Интером".

Фавориты группы B, в которой также выступают "Шахтер" и "Боруссия" М, неудачно начали групповой турнир. Подопечные Зинедина Зидана с трудом набрали 1 очко после поединков против "горняков" (2:3) и команды из Менхенгладбаха (2:2). Миланский клуб набрал два пункта благодаря ничьим с немцами (2:2) и украинцами (0:0).

Букмекеры считают "Реал" фаворитом матча против "Интера". На победу мадридцев ставки принимаются за коэффициент 1,80, а на ничью и успех итальянцев – за 4,00.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и на медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России поединок покажут по "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какие каналы покажут матч третьего тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Боруссией" М. Букмекеры назвали фаворита противостояния.