Где смотреть Польша – Украина: расписание трансляций футбольного матча

Сборная Украины по футболу в среду, 11 ноября, проведет гостевой товарищеский матч против национальной команды Польши.

Поединок на стадионе Шленски в Хожуве начнется в 21:35. Встреча пройдет в рамках подготовки украинской команды к поединкам Лиге наций против сборных Германии и Швейцарии 14 и 17 октября соответственно.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Польша – Украина.

Увидеть битву можно будет в эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 2".

Напомним, что в октябре подопечные Андрея Шевченко разгромно проиграли Франции в товарищеском матче со счетом 1:7, затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и сенсационно одержали победу над Испанией (1:0).