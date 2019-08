Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов: расписание трансляций

В Монте-Карло в четверг, 29 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Во время церемонии в Grimaldi Forum своих соперников узнает и единственный представитель Украины в турнире – донецкий "Шахтер".

Увидеть трансляцию из Монако можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало – в 19:00. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Кроме того, церемонию покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", белорусский "Беларусь 5", телеканал "Евроспорт".

CONFIRMED: #UCLdraw pots! ✅



Pick the strongest team from each 👇 pic.twitter.com/D06AiDU5NA