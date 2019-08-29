Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов: расписание трансляций

В Монте-Карло в четверг, 29 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Во время церемонии в Grimaldi Forum своих соперников узнает и единственный представитель Украины в турнире – донецкий "Шахтер".
Увидеть трансляцию из Монако можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало – в 19:00. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
Кроме того, церемонию покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", белорусский "Беларусь 5", телеканал "Евроспорт".
CONFIRMED: #UCLdraw pots! ✅— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 28 августа 2019 г.
Pick the strongest team from each 👇 pic.twitter.com/D06AiDU5NA
Команда Луиша Каштру будет сеяться из второй корзины. Это означает, что соперниками "горняков" точно не станут мадридские "Реал" и "Атлетико", дортмундская "Боруссия", неаполитанский "Наполи", лондонский "Тоттенхэм", амстердамский "Аякс" и лиссабонская "Бенфика".
Также украинцы не сыграют с представителями России – московским "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом".
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер донецкого "Шахтера" Тайсон попросил клуб о трансфере в римскую "Рому".
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